  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Кронверкской у молодой женщины в состоянии опьянения забрали младенца
Сегодня, 8:13
106
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Кронверкской у молодой женщины в состоянии опьянения забрали младенца

0 0

Малыша госпитализировали в больницу Святой Марии Магдалины с поражением мозга.

В Петроградском районе Петербурга у нетрезвой молодой женщины забрали полугодовалого сына. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", 27 августа в Службу 112 обратился прохожий. Как рассказал мужчина, на Кронверкской улице находилась девушка в состоянии опьянения, а рядом с ней стояла коляска с ребенком. Была задержана 23-летняя уроженка Оренбургской области. 

Малыша госпитализировали в больницу Святой Марии Магдалины с поражением мозга, состояние оценено как тяжелое. В отношении матери составили протокол о неисполнении родительских обязанностей, ее поместили в камеру. 

Ранее на Piter.TV: 18-летнего петербуржца арестовали за нападение с перцовым баллончиком на подростка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кронверкская улица, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии