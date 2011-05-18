На Кронверкской у молодой женщины в состоянии опьянения забрали младенца

В Петроградском районе Петербурга у нетрезвой молодой женщины забрали полугодовалого сына. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По информации АН "Оперативное прикрытие", 27 августа в Службу 112 обратился прохожий. Как рассказал мужчина, на Кронверкской улице находилась девушка в состоянии опьянения, а рядом с ней стояла коляска с ребенком. Была задержана 23-летняя уроженка Оренбургской области.
Малыша госпитализировали в больницу Святой Марии Магдалины с поражением мозга, состояние оценено как тяжелое. В отношении матери составили протокол о неисполнении родительских обязанностей, ее поместили в камеру.
Фото: Piter.TV
