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Заболевшую на Кипре юную петербурженку доставили в больницу родного города на лечение
Сегодня, 13:06
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Заболевшую на Кипре юную петербурженку доставили в больницу родного города на лечение

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Девочка находится в Педиатрическом университете.

Школьницу из Петербурга, проводившую каникулы на Кипре, будут лечить в Педиатрическом университете. У ребенка диагностировали нарушение мозгового кровообращения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 4 июля.

У трапа самолета в Пулково ее забрала карета скорой помощи. 11-летнюю пациентку госпитализировали в больницу. Ее ожидает углубленное обследование и лечение. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге количество обращений в скорую помощь побило исторический максимум за 25 лет. Раньше историческим максимумом было 7 тысяч обращений по телефонам 03 и 103. Новый рекорд – 9123 обращения.

Фото: Piter.tv

Теги: администрация петербурга, кипр, медицина, педиатрический университет, петербург, смольный, туризм
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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