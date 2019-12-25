Заболевшую на Кипре юную петербурженку доставили в больницу родного города на лечение

Девочка находится в Педиатрическом университете.

Школьницу из Петербурга, проводившую каникулы на Кипре, будут лечить в Педиатрическом университете. У ребенка диагностировали нарушение мозгового кровообращения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 4 июля.

У трапа самолета в Пулково ее забрала карета скорой помощи. 11-летнюю пациентку госпитализировали в больницу. Ее ожидает углубленное обследование и лечение.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге количество обращений в скорую помощь побило исторический максимум за 25 лет. Раньше историческим максимумом было 7 тысяч обращений по телефонам 03 и 103. Новый рекорд – 9123 обращения.

Фото: Piter.tv