В Петербурге количество обращений в скорую помощь побило исторический максимум за 25 лет

Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи отметил, что многие звонят "просто спросить" и этим забивают линии.

Раньше историческим максимумом было 7 тысяч обращений по телефонам 03 и 103. Новый рекорд – 9123 обращения – был поставлен 23 июня. И несколько последующих дней были такие же цифры: 9000 обращений, 8900, снова 9000.

Я такой цифры за 25 лет работы здесь не помню. Даже прошлым летом 9 тысяч звонков не было точно. Алексей Бойков, главный врач Городской станции скорой медицинской помощи

Главный врач в разговоре с "Петербургским Дневником" уточнил, что звонят пациенты, звонят родственники пациентов, с экстренными и обращениями и просто "только спросить".

Эти звонки просто забивают наши линии, зачастую это звонки просто справочного характера. Я прошу: вместо телефона 122 нам не надо звонить! Не надо нам звонить, чтобы узнать, где находится поликлиника или какое лекарство принять. Алексей Бойков, главный врач Городской станции скорой медицинской помощи

Специалист отметил, что понимает страх и сомнения людей, но именно шквал таких звонков тормозит работу амбулаторной службы.

На выходных стало известно, что в Петербурге к профессору с больным сердцем за целый день не приехала скорая.

Фото: Piter.tv