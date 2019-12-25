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Еще 230 случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Ленобласти
Сегодня, 11:21
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Еще 230 случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Ленобласти

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Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 59 610 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 230 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 15 августа Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). 

По выздоровлению выписаны 87 человек, за сутки погибло 17 человек. Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 59 610 случаев заболеваемости коронавирусом COVID-19, 48 501 человека выздоровело, 2 332 – умерли. 

В России за минувшие сутки выявили почти 22 тысячи новых случаев заражения коронавирусом – подтверждены 21 624 новых случая коронавируса в 85 субъектах страны.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, ленобласть
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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