Еще 230 случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Ленобласти

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 59 610 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 230 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 15 августа Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По выздоровлению выписаны 87 человек, за сутки погибло 17 человек. Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 59 610 случаев заболеваемости коронавирусом COVID-19, 48 501 человека выздоровело, 2 332 – умерли.

В России за минувшие сутки выявили почти 22 тысячи новых случаев заражения коронавирусом – подтверждены 21 624 новых случая коронавируса в 85 субъектах страны.

Фото: Piter.tv