Количество суточно выявленных случаев COVID-19 в Петербурге внезапно снизилось

За последние сутки в стране подтверждена смерть 816 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 21 624 новых случая коронавируса в 85 субъектах страны. Об этом сообщили 15 августа в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в стране и Telegram-канале "Стопкоронавирус.РФ". Отмечается, что среди новых случаев у 1 745 человек (8,1%) вирус активен у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Петербурге выявили 1668 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 230. "Лидирует" в списке регионов по заболеваемости за сутки Москва – еще 1954 человека. Примечательно, что за субботу заболеваемость в Северной столице держалась на отметке в 1823 человека, а через сутки снизилась.

За последние сутки в стране подтверждена смерть 816 пациентов, в том числе 43 человек – в Петербурге и 17 в Ленобласти. За последние сутки выписано 16 426 пациентов, в том числе 1 561 человек в городе на Неве и 87 – в 47 регионе.

Всего в стране зарегистрировано 6 600 836 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ, выздоровели 5 884 316 человек, а скончались более 170 тысяч человек.

Фото: Piter.tv