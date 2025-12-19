Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди петербуржцев снизилась почти на 28%

При этом заболеваемость ковидом выросла на 16,6%.

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти рассказали о заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю.

В городе стали болеть на 27,9% реже. При этом заболеваемость ковидом выросла на 16,6%. А в области уровень суммарной заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился на 6,7%. Коронавирусом также заражались чаще (+13%).

Настоятельно рекомендуем быть особенно внимательными к состоянию своего здоровья и соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания, проводить влажную уборку. Пресс-служба Роспотребнадзора

Ранее на Piter.TV: в Мариинской больнице готовят к выписке пациента с двумя насосами сердца.

Фото: Piter.TV