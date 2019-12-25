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В Петербурге 281 человек умерли от коронавируса за неделю
Сегодня, 19:50
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В Петербурге 281 человек умерли от коронавируса за неделю

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Общее число госпитализированных взрослых пациентов с коронавирусом  и пневмониями выросло на 7,6% по сравнению с прошлой неделей.

За 20-ю календарную неделю этого года по сравнению с 19-й неделей на 22,66% увеличилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 24 мая, распространяемой пресс-службой Смольного. 

Кроме того, общее число госпитализированных взрослых пациентов с коронавирусом  и пневмониями выросло на 7,6% по сравнению с прошлой неделей.

В связи с появлением в мире новых штаммов вируса, регистрацией третьей волны эпидемии в ряде стран Европы и повышением уровня заболеваемости в Санкт-Петербурге Межведомственный координационный совет и Комитет по здравоохранению призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции,

- говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что сотрудники Роспотребнадзора объяснили, с чем связан рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: заболеваемость, коронавирус, отчет, статистика
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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