В Петербурге 281 человек умерли от коронавируса за неделю

За 20-ю календарную неделю этого года по сравнению с 19-й неделей на 22,66% увеличилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 24 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.
Кроме того, общее число госпитализированных взрослых пациентов с коронавирусом и пневмониями выросло на 7,6% по сравнению с прошлой неделей.
В связи с появлением в мире новых штаммов вируса, регистрацией третьей волны эпидемии в ряде стран Европы и повышением уровня заболеваемости в Санкт-Петербурге Межведомственный координационный совет и Комитет по здравоохранению призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции,
- говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что сотрудники Роспотребнадзора объяснили, с чем связан рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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