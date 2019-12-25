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Сотрудники Роспотребнадзора объяснили, с чем связан рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Сегодня, 18:39
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mlrnstya

Сотрудники Роспотребнадзора объяснили, с чем связан рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

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Увеличение числа заболевших связано не только с прошедшими майскими праздниками, но и также с падением иммунитета у людей, которые ранее переболели коронавирусом. 

Сотрудники Роспотребнадзора объяснили, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге. Отмечается, что увеличение числа заболевших связано не только с прошедшими майскими праздниками, но и также с падением иммунитета у людей, которые ранее переболели коронавирусом. 

Как отметила в понедельник, 24 мая, журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия, рост заболеваемости COVID-19 также связан с участием петербуржцев в массовых мероприятиях, в том числе в несанкционированных. 

Её поддерживает и глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец. Он и предположил, что у людей, которые переболели коронавирусом ранее, ослаб иммунитет. В связи с чем они легко заболевают ещё раз. 

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 14 тыс. человек. 

Фото: Piter.tv 

Теги: заболеваемость, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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