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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 14 тыс. человек
Сегодня, 10:01
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 14 тыс. человек

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По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "112".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14176 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 3975 вызовов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

За неделю количество активно больных COVID-19 выросло на 6% в Петербурге. Доля тяжелых пациентов в коронавирусных стационарах накануне составляла 22%.

От COVID-19 привились уже более 650 тыс. человек.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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