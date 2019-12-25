За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 14 тыс. человек

По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "112".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14176 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 3975 вызовов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

За неделю количество активно больных COVID-19 выросло на 6% в Петербурге. Доля тяжелых пациентов в коронавирусных стационарах накануне составляла 22%.

От COVID-19 привились уже более 650 тыс. человек.

Фото: Piter.TV