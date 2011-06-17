В поликлиниках остается 89 772 комплектов вакцины, которые не были израсходованы.

От коронавируса в Петербурге привили более 650 тысяч человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 23 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

В отчете приводится информация, что из общего числа привитых - 652 750 - полностью закончили цикл вакцинации 552 562 человека. В поликлиниках остается 89 772 комплектов вакцины, которые не были израсходованы.

За весь период в Петербурге вакцинировано 652 750 человек. Из них 552 562 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 2 764 человек, вторично –1 718. Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 807 182 комплекта. Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент – 89 772 комплектов. Остаток на фармбазе - 64 660. Запас вакцины в городе составляет 154 432 комплектов доз. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19.



В Петербурге свободно более 18% коечного фонда под COVID-19.

Фото: Piter.tv