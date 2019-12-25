В Петербурге свободно более 18% коечного фонда под COVID-19

Количество свободных коек для пациентов с коронавирусом составило 1 126 коек.

Более 18% коечного фонда под пациентов с COVID-19 свободно в Петербурге. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 23 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, сообщается, что по данным на воскресенье в городе свободно 1 126 коек (18,8%). Всего в городе развернуто более 5,9 тыс. коек, напомнили в правительстве. Кроме того, доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 22%. На ИВЛ находятся 193 пациентов.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 5 992 коек. Из них свободно 1 126 коек, что составляет 18,8% от общего коечного фонда для коронавирусных больных. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19.



В Петербурге зафиксировали резкий рост числа зараженных коронавирусом за два месяца.

Фото: Piter.tv