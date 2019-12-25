  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За минувшие сутки в Петербурге заболели коронавирусом более 3 тыс. человек
Сегодня, 11:36
27
mook1 Добавить в Яндекс.Новости

За минувшие сутки в Петербурге заболели коронавирусом более 3 тыс. человек

0 0

Накануне новых случаев было более 2,6 тыс.

За последние сутки в Петербурге выявили 3088 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 16 октября сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. За сутки выздоровели 2245 человек, еще 67 человек ушли из жизни.

Всего по данным оперштаба с начала пандемии в Петербурге выявлено 660 316 человек, выздоровело 606 786 человек, погибло 22 832 человека.

В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с COVID-19. Впервые за все время пандемии по стране медики зарегистрировали за сутки более тысячи погибших.

Фото: Piter.TV

 

Теги: заболеваемость, коронавирус
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии