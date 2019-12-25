Впервые в РФ зарегистрировано больше тысячи смертей за день от ковида.

В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с COVID-19. Об этом сообщают официальные представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Впервые за все время пандемии по стране медики зарегистрировали за сутки более тысячи погибших. Точный показатель составил 1002 человека, скончавшихся за последние сутки от ковид. Больше всего пациентов скончалась в Москве. Петербурге и Краснодарском крае. В общей сложности от инфекции за все время умерло 222 315 человек.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 33 208. Показатель возрос до отметки в 7 958 384 человек. Максимум по данному параметру в РФ обновился уже третий раз подряд. Больше всего новых пациентов медики выявили в Самарской области, Нижегородской области, Башкирии, Пермском крае. В относительном выражении прирост случаев инфицирования составил 0,42%.

На лечении от ковида в России продолжают находиться 754 162 человек.

Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом за сутки.

Фото и видео: оперштаб РФ