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Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом за сутки
Сегодня, 12:14
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Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом за сутки

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Темп прироста количества новых пациентов по стране - 0,41%.

Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели ковидом 32 196 человек. В общей сложности за все время распространения COVID-19 по стране заразились 7 925 176 пациентов.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 32 196 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 909 (9,0%) без клинических проявлений.

пресс-служба оперштаба РФ

Напомним, что темп прироста новых эпизодов заболеваний в РФ составляет 0,41%.

В России выявили 31 299 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум за пандемию.

Фото и видео: оперштаб РФ

Теги: оперштаб, пандемия, статистика
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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