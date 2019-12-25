Погибло рекордное за пандемию количество россиян - 986 человек.

В России выявили 31 299 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум за пандемию. Такое заявление сделали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки COVID-19 заболели 31 299 пациентов. Общее число инфицированных за все время пандемии увеличилось до 7 892 980 человек.

Также 14 октября по РФ зафиксирован рекордный показатель по летальным случаям. За сутки умерло 986 человек с ковидом. За все время пандемии от инфекции скончались 220 315 человек по стране. Наибольшее количество жертв выявлено медиками в Москве (72 пациента), Петербурге (67 пациентов) и Свердловской области (41 человек).

В России 13 октября зафиксирован новый максимум суточной смертности от COVID-19.

Фото и видео оперштаб РФ