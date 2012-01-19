Еще 298 случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Ленобласти

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлен 73 401 случай заражения коронавирусом.

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 298 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 16 октября Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По выздоровлению выписаны 282 человека, за сутки погибло 3 человека. Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлен 73 401 случай заболеваемости коронавирусом COVID-19, 55 303 человека выздоровело, 2 506 – умерли.

В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с COVID-19. Впервые за все время пандемии по стране медики зарегистрировали за сутки более тысячи погибших.

Фото: Piter.tv