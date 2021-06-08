В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали о заболеваемости гриппом и ОРВИ

Показатели заболеваемости ниже недельных пороговых уровней.

В петербургском Управлении Роспотребнадзора рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и другими ОРВИ в городе. На данный момент она находится на неэпидемическом уровне.

Показатели ниже недельных пороговых уровней на 39,4%. Больше всего показатель сниже среди детей 7-14 лет — на 66,6%.

Встречающиеся случаи заболевания связаны с циркуляцией вирусов парагриппа, РС, адено, бока, риновирусов.

Чтобы не заразиться, нужно регулярно мыть руки, проветривать помещение, есть как можно больше продуктов с витамином С, а также блюда с добавлением лука и чеснока.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что петербургский НИИ зарегистрировал новую тест-систему для выявления антител к COVID-19.

Фото: Piter.tv