В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали о заболеваемости гриппом и ОРВИ

В петербургском Управлении Роспотребнадзора рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и другими ОРВИ в городе. На данный момент она находится на неэпидемическом уровне.
Показатели ниже недельных пороговых уровней на 39,4%. Больше всего показатель сниже среди детей 7-14 лет — на 66,6%.
Встречающиеся случаи заболевания связаны с циркуляцией вирусов парагриппа, РС, адено, бока, риновирусов.
Чтобы не заразиться, нужно регулярно мыть руки, проветривать помещение, есть как можно больше продуктов с витамином С, а также блюда с добавлением лука и чеснока.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что петербургский НИИ зарегистрировал новую тест-систему для выявления антител к COVID-19.
Фото: Piter.tv
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