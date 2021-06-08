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В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали о заболеваемости гриппом и ОРВИ
Сегодня, 14:48
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В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали о заболеваемости гриппом и ОРВИ

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Показатели заболеваемости ниже недельных пороговых уровней.

В петербургском Управлении Роспотребнадзора рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и другими ОРВИ в городе. На данный момент она находится на неэпидемическом уровне.

Показатели ниже недельных пороговых уровней на 39,4%. Больше всего показатель сниже среди детей 7-14 лет — на 66,6%. 

Встречающиеся случаи заболевания связаны с циркуляцией вирусов парагриппа, РС, адено, бока, риновирусов. 

Чтобы не заразиться, нужно регулярно мыть руки, проветривать помещение, есть как можно больше продуктов с витамином С, а также блюда с добавлением лука и чеснока.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что петербургский НИИ зарегистрировал новую тест-систему для выявления антител к COVID-19. 

Фото: Piter.tv

Теги: грипп, орви
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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