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С 17 по 23 марта в Петербурге заболеваемость коронавирусом снизилась на 16,6%
Сегодня, 16:34
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С 17 по 23 марта в Петербурге заболеваемость коронавирусом снизилась на 16,6%

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За прошедшую неделю в городе зарегистрировали 48,8 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, включая грипп и коронавирус.

В Петербурге в период с 17 по 23 марта показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ остались на уровне предыдущей недели. В группе риска также находятся дети в возрасте от 3 до 6 лет, рассказали в Роспотребнадзоре. 

За прошедшую неделю в городе зарегистрировали 48,8 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, включая грипп и коронавирус. Заболевание в 75,8% обусловлено вирусами гриппа. Лабораторно подтвердили 2,7 тыс. случаев гриппа.

Заболеваемость ковидом снизилась на 16,6% по сравнению с предыдущим периодом и составила 251 случай. 

Ранее на Piter.TV: число больных туберкулезом снизилось в Петербурге. 

Фото: pxhere 

Теги: грипп и орви, заболеваемость, коронавирус
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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