С 17 по 23 марта в Петербурге заболеваемость коронавирусом снизилась на 16,6%

За прошедшую неделю в городе зарегистрировали 48,8 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, включая грипп и коронавирус.

В Петербурге в период с 17 по 23 марта показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ остались на уровне предыдущей недели. В группе риска также находятся дети в возрасте от 3 до 6 лет, рассказали в Роспотребнадзоре.

За прошедшую неделю в городе зарегистрировали 48,8 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, включая грипп и коронавирус. Заболевание в 75,8% обусловлено вирусами гриппа. Лабораторно подтвердили 2,7 тыс. случаев гриппа.

Заболеваемость ковидом снизилась на 16,6% по сравнению с предыдущим периодом и составила 251 случай.

Ранее на Piter.TV: число больных туберкулезом снизилось в Петербурге.

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