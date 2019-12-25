Заболеваемость гриппом и ОРВИ понизилась в Петербурге и Ленобласти

В городе вакцинировались с начала прививочной кампании почти 2,4 млн человек.

В Петербурге и Ленобласти понизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

В городе заболевших стало меньше на 5,4%, а вакцинировались с начала прививочной кампании почти 2,4 млн человек (480 тыс. детей), что составляет 42,8% охвата населения. Лидируют Красносельский (48,7%), Пушкинский (47,2%) и Курортный (46,4%) районы.

В области заболеваемость снизилась на 8,3%, прививки поставили 603 тыс. жителей, в том числе 163 тыс. несовершеннолетних. Больше всего привившихся в Ломоносовском районе (40%), Приозерском районе (33,6%) и Сланцевском районе (33,6%).

