За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге понизилась на 23,5%

В период с 19 по 25 февраля в Петербурге на 23,5% понизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-службе регионального Роспотребнадзора 26 февраля.
По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы.
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу
Петербуржцам порекомендовали чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты и избегать контактов с людьми, у которых отмечаются признаки заболевания. Кроме того, горожанам напомнили, что не стоит заниматься самолечением.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге с 22 февраля отменили масочный режим в медицинских и социальных учреждениях.
Фото: Piter.TV
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