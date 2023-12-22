За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге понизилась на 23,5%

Горожанам напомнили, что не стоит заниматься самолечением.

В период с 19 по 25 февраля в Петербурге на 23,5% понизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-службе регионального Роспотребнадзора 26 февраля.

По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Петербуржцам порекомендовали чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты и избегать контактов с людьми, у которых отмечаются признаки заболевания. Кроме того, горожанам напомнили, что не стоит заниматься самолечением.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге с 22 февраля отменили масочный режим в медицинских и социальных учреждениях.

Фото: Piter.TV