Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге снизился на 8,3%
Сегодня, 10:29
Одновременно продолжается прививочная кампания от гриппа.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти поделилось информацией о динамике заболеваемости респираторными инфекциями за прошедшую неделю. В Северной столице количество случаев заболевания гриппом и ОРВИ снизилось на 8,3%, в отличие от 47-ого региона, где показатели выросли на 28,2%. Вместе с тем оба субъекта пока находятся ниже эпидемиологического порога.

Одновременно в городе на Неве продолжается прививочная кампания от гриппа. На данный момент прививки получили более 1,3 миллиона жителей города, треть из которых составляют дети. Наибольшее количество вакцинированных зафиксировано в Курортном, Кронштадтском и Калининском районах.

В ведомстве отметили, что вакцинация остается наиболее эффективным методом профилактики болезни и предотвращения серьезных последствий.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ в РФ. 

Фото: Pxhere

