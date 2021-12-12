Эргашев: снижение показателей заболеваемости ВИЧ наблюдается в Петербурге

Город также демонстрирует высокий уровень охвата ВИЧ-инфицированных пациентов антиретровирусной терапией.

В Петербурге, как и в других крупных городах, проблема ВИЧ остаётся актуальной. Тем не менее, благодаря усилиям по профилактике, диагностике и лечению, статистика показывает положительные тенденции.

Как рассказал "Петербургскому дневнику" вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, за последние 10 месяцев в городе зафиксирована тенденция снижения уровня распространения ВИЧ-инфекции. Одним из ключевых факторов улучшения ситуации является повышение осведомлённости населения о важности раннего выявления и профилактики ВИЧ. Только за последние 10 месяцев 1,5 миллиона петербуржцев прошли тестирование на ВИЧ, что превышает аналогичные показатели прошлого года.

Петербург также демонстрирует высокий уровень охвата ВИЧ-инфицированных пациентов антиретровирусной терапией. 86,5% пациентов, находящихся на диспансерном учёте, получают необходимую терапию, что помогает улучшать качество жизни больных и снижать риск дальнейшего распространения вируса.

Особенное внимание уделено предотвращению передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку. В последние годы в Петербурге фиксируется минимальное количество случаев передачи ВИЧ от матери к ребёнку. За последние три года в городе не зафиксировано ни одного случая передачи ВИЧ от матери к ребёнку.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге с начала 2024 года было выявлено менее тысячи новых случаев ВИЧ среди петербуржцев.

Фото: Piter.TV (носит иллюстрационный характер)