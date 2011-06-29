В Петербурге с начала 2024 года было выявлено менее тысячи новых случаев ВИЧ среди петербуржцев

И это, несмотря на увеличение охватов тестирования.

В рамках Недели борьбы со СПИДом состоялся прямой эфир, в котором приняла участие главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Татьяна Виноградова.

Она рассказала, что за 11 месяцев 2024 года, несмотря на увеличение охватов тестирования, в Петербурге было выявлено менее тысячи новых случаев ВИЧ среди петербуржцев. В среднем за последние годы количество новых случаев составляет около 1200-1300 в год, что является низким показателем.

На данный момент около 85% новых случаев заражения происходят вследствие незащищённых половых контактов. Инъекционный путь передачи через кровь, связанный с медицинскими процедурами, практически исключён благодаря эффективной работе службы крови.

Диагностика и лечение ВИЧ-инфекции полностью бесплатны. Ранняя диагностика и своевременное начало лечения позволяют пациентам вести активный образ жизни, работать, создавать семьи и рожать здоровых детей. Ежегодно около 600 ВИЧ-инфицированных cтановятся матерями, и при правильном лечении удаётся избежать передачи вируса от матери к ребёнку. Татьяна Виноградова, главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями

Процент передачи ВИЧ от матери к ребёнку в 2023 году составил 0,6%, что является лучшим показателем в стране.

Фото: Piter.tv (носит иллюстрационный характер)