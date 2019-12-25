Число новых случаев заражения ВИЧ среди детей снизилось в Петербурге

За первые десять месяцев 2024 года число новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей сократилось на 24% по сравнению с таким же периодом 2023 года. В среднем за несколько лет этот показатель снижается на 50%.

В Петербурге наблюдается снижение числа новых случаев заражения ВИЧ среди детей. Как сообщает начальник отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева, за последнее десятилетие данный показатель упал на 50%.

За первые десять месяцев 2024 года число новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей сократилось на 24% по сравнению с таким же периодом 2023 года. В среднем за несколько лет этот показатель снижается на 50%.

Катаева подчеркнула, что основными факторами риска для детей остаются отсутствие профилактики у беременных женщин с ВИЧ, позднее обращение к врачам, недостаточное выявление инфекции перед беременностью и употребление наркотических веществ.

Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Санкт-Петербурга Татьяна Виноградова рассказала, что в 2024 году в городе не зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от матери к ребенку. Количество детей, состоящих на учете, ежегодно сокращается, поскольку они переходят во взрослую систему здравоохранения.

На сегодняшний день в Петербурге проживают менее 300 детей с ВИЧ. Все они проходят антиретровирусную терапию. У них подавлена вирусная нагрузка, поэтому они безопасны для посещения детских учреждений.Начало формы

Ранее мы сообщили о том, что за два дня городская станция переливания собрала более 50 литров крови.

Фото: СПБ Центр СПИД