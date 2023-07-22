Спасатели нашли заблудившегося мужчину в районе ж/д станции Болотистое

Он был выведен из леса и доставлен в поселок имени Морозова.

Во Всеволожском районе спасатели вывели из леса в районе железнодорожной станции заблудившегося мужчину. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе ЛО.

Мужчина 17 июля отправился в лес в районе ж/д станции Болотистое и заблудился. На поиски выезжали спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург Аварийно-спасательной службы Ленобласти и добровольцы Экстремум.

Заблудившийся был найден, выведен из леса и доставлен в поселок имени Морозова.

Ранее двое мужчин заблудились в лесу у деревни Кивуя.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО