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Спасатели нашли заблудившегося мужчину в районе ж/д станции Болотистое
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Спасатели нашли заблудившегося мужчину в районе ж/д станции Болотистое

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Он был выведен из леса и доставлен в поселок имени Морозова.

Во Всеволожском районе спасатели вывели из леса в районе железнодорожной станции заблудившегося мужчину. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе ЛО.

Мужчина 17 июля отправился в лес в районе ж/д станции Болотистое и заблудился. На поиски выезжали спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург Аварийно-спасательной службы Ленобласти и добровольцы Экстремум.

Заблудившийся был найден, выведен из леса и доставлен в поселок имени Морозова.

Ранее двое мужчин заблудились в лесу у деревни Кивуя.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: заблудился, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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