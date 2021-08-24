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Двое мужчин заблудились в лесу у деревни Кивуя
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Двое мужчин заблудились в лесу у деревни Кивуя

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Для поисков пропавших немедленно сформировали группу из профессионалов-спасателей отряда Новой Ладоги и волонтеров общественной спасательной организации "Отклик".

Двое мужчин потерялись в лесах Волховского района Ленинградской области вечером воскресенья, 29 июня. Мужчины отправились в поход вблизи деревни Кивуя, после чего утратили контакт с внешним миром.Об инциденте стало известно благодаря сообщению в официальной группе региональной аварийно-спасательной службы в Telegram.

Для поисков пропавших немедленно сформировали группу из профессионалов-спасателей отряда Новой Ладоги и волонтеров общественной спасательной организации "Отклик".

Тем не менее, потерявшиеся мужчины самостоятельно смогли выбраться из леса ближе к вечеру того же дня. Спасатели сопроводили их до автомобиля, обеспечивая безопасность возвращения домой.

 Ранее мы сообщили о том, что в аварии на трассе "Кола" в Ленобласти погибли 27-летний водитель Нивы и его пассажирка.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

 

Теги: аварийно-спасательная служба ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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