Двое мужчин заблудились в лесу у деревни Кивуя

Для поисков пропавших немедленно сформировали группу из профессионалов-спасателей отряда Новой Ладоги и волонтеров общественной спасательной организации "Отклик".

Двое мужчин потерялись в лесах Волховского района Ленинградской области вечером воскресенья, 29 июня. Мужчины отправились в поход вблизи деревни Кивуя, после чего утратили контакт с внешним миром.Об инциденте стало известно благодаря сообщению в официальной группе региональной аварийно-спасательной службы в Telegram.

Для поисков пропавших немедленно сформировали группу из профессионалов-спасателей отряда Новой Ладоги и волонтеров общественной спасательной организации "Отклик".

Тем не менее, потерявшиеся мужчины самостоятельно смогли выбраться из леса ближе к вечеру того же дня. Спасатели сопроводили их до автомобиля, обеспечивая безопасность возвращения домой.

Ранее мы сообщили о том, что в аварии на трассе "Кола" в Ленобласти погибли 27-летний водитель Нивы и его пассажирка.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО