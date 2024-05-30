В аварии на трассе "Кола" в Ленобласти погибли 27-летний водитель Нивы и его пассажирка

Водитель "Нивы", выезжая с прилегающей территории, не выполнил требования дорожного знака "движение направо".

Полицией проводится проверка по факту смертельной аварии на трассе "Кола". Ночью 27 июня. Подробности аварии рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 44 км автодороги "Кола" 27 июня в 00:05 27-летний водитель "Нивы", выезжая с прилегающей территории, не выполнил требования дорожного знака "движение направо" и при пересечении проезжей части к месту разворота столкнулся с автомобилем Voyah Free, за рулем которого находилась 39-летняя женщина.

В результате столкновения оба автомобиля совершили съезд в кювет. В результате дорожной аварии водитель "Нивы" и его пассажирка, женщина 40-45 лет, скончались на месте. Женщина-водитель и 40-летний пассажир иномарки госпитализированы в удовлетворительном состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО