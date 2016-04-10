В ночном ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти погибли 2 человека

Ещё трое пострадали.

Ночью 27 июня на трассе "Кола" на территории Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

Ночью на 45 км трассы "Кола" произошло попутное столкновение автомобилей VOYAH и Нива. В результате дорожного происшествия пострадали три человека и двое погибли.

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург деблокировали одного погибшего и передали сотрудникам полиции.

Ранее на трассе "Нарва" в Ленобласти в лобовом ДТП погиб 40-летний пассажир.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО