В лесу в районе деревни Большие Сабицы заблудился и погиб мужчина

В Лужском районе накануне состоялись поиски, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Еще вечером 5 октября в ведомство поступило сообщение о том, что в лесном массиве у деревни Большие Сабицы заблудился мужчина. Его тело обнаружили спасатели Тосно. Погибшего эвакуировали и передали полицейским, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что из леса в районе станции Малукса вывели заблудившегося мужчину. На поисках работала смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти