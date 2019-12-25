  1. Главная
В лесу в районе деревни Большие Сабицы заблудился и погиб мужчина

Погибшего эвакуировали и передали полицейским.

В Лужском районе накануне состоялись поиски, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Еще вечером 5 октября в ведомство поступило сообщение о том, что в лесном массиве у деревни Большие Сабицы заблудился мужчина. Его тело обнаружили спасатели Тосно. Погибшего эвакуировали и передали полицейским, все обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что из леса в районе станции Малукса вывели заблудившегося мужчину. На поисках работала смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

