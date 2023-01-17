  1. Главная
Из леса в районе станции Малукса вывели заблудившегося мужчину
Сегодня, 9:37
На поисках работала дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

В лесном массиве в Кировском районе Ленобласти состоялись поисковые работы. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе региона. 

В ведомство ночью 26 сентября поступило сообщение от мужчины, который заблудился в лесу возле железнодорожной станции Назия. На поисках работала дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. 

Пострадавшего обнаружили в районе Малуксы. Все обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.TV: в лесу в Гатчинском районе мужчину искали неделю. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти (архив) 

