Из леса в районе станции Малукса вывели заблудившегося мужчину

В лесном массиве в Кировском районе Ленобласти состоялись поисковые работы. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе региона.

В ведомство ночью 26 сентября поступило сообщение от мужчины, который заблудился в лесу возле железнодорожной станции Назия. На поисках работала дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

Пострадавшего обнаружили в районе Малуксы. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти (архив)