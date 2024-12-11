Забытую могилу поэта-песенника Михаила Рябинина обнаружили Южном кладбище

Жена двоюродного брата Рябинина, Жанна Лагутина, сообщила, что родственники узнали о его смерти и похоронах лишь спустя некоторое время после церемонии.

На Южном кладбище Петербурга обнаружена забытая могила поэта-песенника Михаила Рябинина, похороненного 30 лет назад.

Настоящее имя Рябинина – Михаил Меерович. Он скончался в 1995 году после продолжительной болезни.

Михаил Рябинин известен как автор текста песни "На теплоходе музыка играет". Его кремировали, и прах захоронили рядом с родственниками. Надгробие находилось в заброшенном состоянии. Жена двоюродного брата Рябинина, Жанна Лагутина, сообщила, что родственники узнали о его смерти и похоронах лишь спустя некоторое время после церемонии.

Ранее мы сообщили о том, что ведущий хирург-трансплантолог РФ Алексей Ананьев скончался в Петербурге.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)