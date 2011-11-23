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В Петербурге 22 мая провели "Забег.РФ"
Сегодня, 13:37
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В Петербурге 22 мая провели "Забег.РФ"

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 В программу марафона вошли забеги на четыре дистанции: 21,1 км, 10 км, 5 км и 1 км.

В воскресенье, 22 мая, в Петербурге провели всероссийский полумарафон "Забег.РФ". Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Как отметил представитель Смольного, ему удалось вместе горожанами пробежаться по самым красивым набережным, мостам и улицам города на Неве. В программу марафона вошли забеги на четыре дистанции: 21,1 км, 10 км, 5 км и 1 км, а также проезд роллеров.

Пиотровский похвастался новым рекордом. Ему удалось за 1 час 52 минуты осилить 21,1 километр. Он признался, что в следующий раз постарается быть еще быстрее.

Ранее на Piter.tv: в ФК "Зенит" объявили об уходе Дзюбы.

Фото: Телеграм / Пиотровский Онлайн

Теги: забег рф, марафон, пиотровский, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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