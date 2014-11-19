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В Петербурге 3 июля проведут "Забег котов"
Сегодня, 15:18
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В Петербурге 3 июля проведут "Забег котов"

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Горожане в костюмах животных пробегут марафон от Главного штаба до Мраморного моста.

Сегодня, 3 июля, в центре Северной столицы состоится забег котов. Фестиваль проводится в поддержку животных, которые являются сотрудниками государственных учреждений. В образе пушистых животных жители промчатся от  Главного штаба до Мраморного моста. 

Для петербуржцев проведут мастер-классы, всем желающим нанесут аквагрим. Любители кошек расскажут друг другу о своих питомцах и просто приятно скоротают время. Самые шустрые участники получат кубки.

Организаторами фестиваля стали инициаторы "Забега Дедов морозов". Авторы проекта уверены, что все "кошки" вернутся домой в хорошем настроении. 

Ранее на Piter.tv: в Гостином дворе появился памятник святому Серафиму Вырицкому.

Фото: pxhere

Теги: акция, забег котов, зож, костюмированный забег, марафон, спорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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