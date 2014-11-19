В Петербурге 3 июля проведут "Забег котов"

Горожане в костюмах животных пробегут марафон от Главного штаба до Мраморного моста.

Сегодня, 3 июля, в центре Северной столицы состоится забег котов. Фестиваль проводится в поддержку животных, которые являются сотрудниками государственных учреждений. В образе пушистых животных жители промчатся от Главного штаба до Мраморного моста.

Для петербуржцев проведут мастер-классы, всем желающим нанесут аквагрим. Любители кошек расскажут друг другу о своих питомцах и просто приятно скоротают время. Самые шустрые участники получат кубки.

Организаторами фестиваля стали инициаторы "Забега Дедов морозов". Авторы проекта уверены, что все "кошки" вернутся домой в хорошем настроении.

Ранее на Piter.tv: в Гостином дворе появился памятник святому Серафиму Вырицкому.

Фото: pxhere