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В Гостином дворе появился памятник святому Серафиму Вырицкому
Сегодня, 15:08
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В Гостином дворе появился памятник святому Серафиму Вырицкому

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Сегодня 280 лет исполняется Санкт-Петербургской епархии.

Памятник преподобному Серафиму Вырицкому открыли в Гостином дворе Петербурга сегодня, 3 июля. Скульптуру открыли на территории храма имени святого. Об этом сообщили на портале "Невские Новости". 

Отметим, что горожане выбрали символичную дату для праздничной церемонии. Сегодня 280 лет исполняется Санкт-Петербургской епархии.

Серафим Вырицкий является покровителем бизнесменов. Именно по этой причине памятник установили около Гостиного двора. Над проектом работали  архитектор Юлией Резниченко, а также скульпторы Николай Иванов и Вадим Сазонов.

Освятил памятник сам митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. На праздник прибыли председатель ЗакСа  Александр Бельский, вице-губернатор Борис Пиотровский и автор идеи по созданию скульптуры Алексей Сергиенко.

Ранее на Piter.tv: Эрмитаж сделает исключение и откроется в понедельник.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

 

 

Теги: гостиный двор, памятник серафиму вырицкому, святые, церковь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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