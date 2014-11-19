В Гостином дворе появился памятник святому Серафиму Вырицкому

Сегодня 280 лет исполняется Санкт-Петербургской епархии.

Памятник преподобному Серафиму Вырицкому открыли в Гостином дворе Петербурга сегодня, 3 июля. Скульптуру открыли на территории храма имени святого. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Отметим, что горожане выбрали символичную дату для праздничной церемонии. Сегодня 280 лет исполняется Санкт-Петербургской епархии.

Серафим Вырицкий является покровителем бизнесменов. Именно по этой причине памятник установили около Гостиного двора. Над проектом работали архитектор Юлией Резниченко, а также скульпторы Николай Иванов и Вадим Сазонов.

Освятил памятник сам митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. На праздник прибыли председатель ЗакСа Александр Бельский, вице-губернатор Борис Пиотровский и автор идеи по созданию скульптуры Алексей Сергиенко.

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Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга