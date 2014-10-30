Эрмитаж сделает исключение и откроется в понедельник

Для посетителей 4 июля откроется выставка "Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина".

Государственный Эрмитаж откроется в свой выходной. Посетители смогут 4 июля увидеть выставку "Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина" в Манеже Малого Эрмитажа и пройти в Главный штаб. Об этом сообщили в tg-канале учреждения.

На меру пошли из-за высокого спроса. Отметим, что посетить можно не все экспозиции. В понедельник Главный штаб будет работать с 11:00 до 18:00. Приобрести билеты в кассах можно до 16:00.

Выставка "Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина" будет открыта до 30 октября. Гости смогут увидеть 150 картин и скульптур, которые входят в собрание Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Эрмитажа.

Ранее на Piter.tv: Эрмитаж на год отказался от зарубежных выставок.

Фото: Piter.tv