Старшего оперуполномоченного петербургского УМВД заключили под стражу за взятку

Ранее в составе преступного сговора с другими полицейскими он затребовал с человека, которого уличили в хранении наркотиков, 1,8 млн рублей.

В Красносельском районном суде Санкт-Петербурга вынесли решение о заключении под стражу бывшего старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД. Его и других сотрудников полиции, причастных к сговору, судят за вымогательство взятки у пойманного с поличным преступника и невозбуждение уголовного дела, – следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

В следствии полагают, что 29-го октября несколько сотрудников полиции, включая старшего оперуполномоченного, выдвинули требование к человеку, который был уличен в хранении наркотических средств. В порядке вымогательства полицейские хотели получить от него 1,8 млн рублей за непроведение проверки по факту преступных действий и дальнейшее невозбуждение уголовного дела.

Защита подсудимого потребовала от суда смягчения меры пресечения до домашнего ареста, поскольку бывший сотрудник УМВД вину признал, судимостей нет, а дома на иждивении имет трех детей. В суде доводы стороны защиты учтены не были. Фигурант дела проведет под стражей два месяца.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге по делу о взятке были задержаны директор и заместитель Центра благоустройства.

Фото: Piter.TV