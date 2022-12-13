49% петербуржцев выступили за введение ограничений для вождения самокатов

Против этого 15% респондентов.

Введение предельной скорости, запрета движения по тротуарам и ограничения по возрасту 18+, по мнению петербуржцев, поможет обезопасить пешеходов и сократить количества аварий с участием самокатчиков. Опрос провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Исходя из результатов опроса, 49% горожан считают, что необходимо ввести законодательные ограничения для вождения. Против этого 15% респондентов.

За регулирование движения самокатов и электросамокатов чаще выступают женщины (57% против 43% среди мужчин). Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет поддерживают ограничения чаще более молодых и более зрелых россиян.

Ранее Смольный установил ограничение скорости для электросамокатов. Комтранс Петербурга подписал соглашение с сервисом кикшеринга "Whoosh" об установлении предельной скорости для электросамокатов на территории города: она будет составлять 20 км/ч.

Фото: Piter.tv