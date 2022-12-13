Смольный установил ограничение скорости для электросамокатов

Кроме того, для пользователей кикшеринга определили зоны, движение в которых запрещено или ограничено.

Комтранс Петербурга подписал соглашение с сервисом кикшеринга "Whoosh" об установлении предельной скорости для электросамокатов на территории города: она будет составлять 20 км/ч. Кроме того, для пользователей этих средств передвижения определили зоны, движение в которых запрещено или ограничено скоростью до 15 км/ч. Об этом сообщило издание spb.aif.ru.

Запретными зонами для электросамокатчиков теперь стали Дворцовая и Исаакиевская площади, а также Невский проспект. Нововведения появились и относительно парковки. Так, самокаты нельзя оставлять в охранной зоне метрополитена, то есть, они должны находиться не ближе чем в 15 м от входа и выхода в вестибюль каждой из станций.

Также в 2023 году на петербургских улицах появятся знаки с предупреждениями о действующем запрете или ограничении для электросамокатов. Помимо "Whoosh", аналогичные правила будут распространяться и на другие кикшеринговые сервисы.

Ранее мы сообщили о том, что с 15 марта в Петербурге усилили движение автобусов на 3 популярных маршрутах.

Фото: Piter.TV