С 15 марта в Петербурге усилили движение автобусов на 3 популярных маршрутах

Это улучшит транспортную доступность для жителей шести районов Петербурга (Московского, Пушкинского, Приморского, Выборгского, Калининского и Кронштадтского).

В целях улучшения транспортной доступности жителей шести районов Петербурга (Московского, Пушкинского, Приморского, Выборгского, Калининского и Кронштадтского) с 15 марта усилено движение автобусов на трёх популярных маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

На маршруте №186 (Звёздная ул. – Пушкин, Красносельское шоссе) по будням теперь курсируют на 6 автобусов больше. За счет увеличения количества выполняемых рейсов сократилось время ожидания транспорта на остановке до 10-11 минут.

На маршрут №93, который связывает автобусную станцию "Лахтинский разлив" с Суздальским проспектом, дополнительно вышли 4 автобуса. Это позволило сократить интервал движения автобусов в "часы пик" до 7-11 минут.

Чаще теперь курсируют и автобусы № 207 между улицей Жени Егоровой и Кронштадтом. Это позволило сократить интервал движения до 12-13 минут.

Ранее Комтранс Петербурга усилил движение по 16 автобусным маршрутам.

Фото: Piter.tv