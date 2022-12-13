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С 15 марта в Петербурге усилили движение автобусов на 3 популярных маршрутах
Сегодня, 11:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 15 марта в Петербурге усилили движение автобусов на 3 популярных маршрутах

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Это улучшит транспортную доступность для жителей шести районов Петербурга (Московского, Пушкинского, Приморского, Выборгского, Калининского и Кронштадтского).

В целях улучшения транспортной доступности жителей шести районов Петербурга (Московского, Пушкинского, Приморского, Выборгского, Калининского и Кронштадтского) с 15 марта усилено движение автобусов на трёх популярных маршрутах.  Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту. 

На маршруте №186 (Звёздная ул. – Пушкин, Красносельское шоссе)  по будням теперь курсируют на 6 автобусов больше. За счет увеличения количества выполняемых рейсов сократилось время ожидания транспорта на остановке до 10-11 минут.

На маршрут №93, который связывает автобусную станцию "Лахтинский разлив" с Суздальским проспектом, дополнительно вышли 4 автобуса. Это позволило сократить интервал движения автобусов в "часы пик" до 7-11 минут.

Чаще теперь курсируют и автобусы № 207 между улицей Жени Егоровой и Кронштадтом. Это позволило сократить интервал движения до 12-13 минут.

Ранее Комтранс Петербурга усилил движение по 16 автобусным маршрутам.

Фото: Piter.tv

Теги: автобусы, маршруты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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