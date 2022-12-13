Комтранс Петербурга усилил движение по 16 автобусным маршрутам

Общее число рейсов возросло на 400 единиц.

Комитет по транспорту Северной столицы усилил работу автобусов на 16-ти маршрутах. Общее число рейсов увеличилось на 400 единиц. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Мера направлена на сокращение ожидания общественного транспорта. Работа автобусов усилена на улицах Пушкинского, Красносельского, Красногвардейского, Кировского, Петроградского, Выборгского, Калининского, Приморского, Адмиралтейского, Московского районов.

В частности, усилено движение автобусов на маршруте №394, связывающего шоссе Подбельского с микрорайоном Славянка. Время ожидания основного транспорта для жителей Шушар в часы пик сократился до 4-11 минут.

Полный список усиленных маршрутов опубликован на сайте Смольного.

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Фото: Правительство Петербурга