На проспекте Тореза установили светофор с Face ID

Светофор установили на пешеходном переходе у дома № 21 по проспекту Тореза, на пути к школе № 76.

Стало известно, что в Калининском районе Петербурга установили светофор с Face ID. Об этом рассказали в пресс-службе комтранса 21 февраля.

Светофор установили на пешеходном переходе у дома № 21 по проспекту Тореза, на пути к школе № 76. По данным комитета, камеры видеонаблюдения с Face ID нужны для распознавания людей с оружием и выявление граждан с "измененным" психофизиологическим поведением. Также светофор оснащен модулем освещения и Wi-Fi.

Это первый объект в Петербурге, который работает в тестовом режиме. Устройство должны подключить к мониторинговым системам Петербурга. Если светофор принесет "положительные результаты", таких объектов в городе будет больше.

Ранее трудовые мигранты постепенно возвращаются в Петербург. Число официально трудоустроенных работников из ближнего зарубежья уже превысило допандемийные уровни.

Фото: Piter.tv

