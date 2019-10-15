Трудовые мигранты постепенно возвращаются в Петербург

Число официально трудоустроенных работников из ближнего зарубежья уже превысило допандемийные уровни.

Число трудовых мигрантов в Северной столице постепенно восстанавливается осле глобального оттока времен пандемии. Многие иностранные граждане могут временно заменить мобилизованных петербуржцев, а также пополнить ряды работников сфер благоустройства и ЖКХ. Однако есть вероятность, что не все петербуржцы отнесутся к такой ситуации толерантно. В проблеме принятия гостей из ближнего зарубежья разбиралось издание Spb.aif.ru.

Судя по информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, осенью в Петербурге трудились 305 380 иностранных граждан и лиц без гражданства, тогда как 2019 году, ещё до пандемии, их было только 264 126. На данный момент 89% мигрантов являются выходцами из стран СНГ. Комитет по труду и занятости уточняет, что чаще всего иностранцы пребывают из Республики Узбекистан и Республики Таджикистан, миграционный поток из Киргизской Республики значительно ниже. В случае визовых стран нередки гости из Турции, Индии и КНР. Большинство мигрантов выбирает работу в сфере торговли и строительства – самыми популярными специальностями стали подсобный рабочий, каменщик и бетонщик.

Однако официальные данные говорят лишь о тех, кто работает официально. В городе достаточно и нелегальных работников из-за рубежа, что вызывает негатив петербуржцев. По словам психолога Евгения Гиберта, напряжение не спадает даже после ассимиляции, старта карьеры и создания семьи.

У них растут потребности, появляются претензии к правительству, потому что они перестают ощущать себя гастарбайтерами. Но психологическое распознавание "свой – чужой" при этом никуда не пропадает, и в этой ситуации растущая тревожность и недовольство местного населения вполне оправданы. Если вливание мигрантов не будет резким, общество постепенно сможет привыкнуть к этим изменениям и начнет считаться с приезжими. Евгений Гиберт, психолог

Ранее мы сообщили о том, что с начала года из Петербурга выдворили более 1900 нелегальных мигрантов.

Фото: Piter.TV