С начала года из Петербурга выдворили более 1900 нелегальных мигрантов

Чаще всего из России выдворяли граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

С начала этого года судебными приставами Главного управления ФССП России по Петербургу были выдворены более 1900 иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщила пресс-служба ФССП.

Чаще всего из России выдворяли граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Также сроки пребывания в РФ нарушили граждане Нигерии, Кубы, Конго, Алжира, Камеруна и Египта. Все выдворенные иностранцы в течение пяти лет не смогут въехать на территорию России.

С начала 2012 года сотрудники ГУФССП России по Петербургу вернули домой более 16,5 тысяч нелегальных мигрантов.

Недавно власти Ленобласти попросили судебных приставов приостановить взыскания долгов с мобилизованных.

Фото: пресс-служба УФССП по Петербургу