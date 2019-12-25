С начала года из Петербурга выдворили более 1900 нелегальных мигрантов

С начала этого года судебными приставами Главного управления ФССП России по Петербургу были выдворены более 1900 иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщила пресс-служба ФССП.
Чаще всего из России выдворяли граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Также сроки пребывания в РФ нарушили граждане Нигерии, Кубы, Конго, Алжира, Камеруна и Египта. Все выдворенные иностранцы в течение пяти лет не смогут въехать на территорию России.
С начала 2012 года сотрудники ГУФССП России по Петербургу вернули домой более 16,5 тысяч нелегальных мигрантов.
Недавно власти Ленобласти попросили судебных приставов приостановить взыскания долгов с мобилизованных.
Фото: пресс-служба УФССП по Петербургу
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