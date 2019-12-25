  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С начала года из Петербурга выдворили более 1900 нелегальных мигрантов
Сегодня, 15:34
51
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С начала года из Петербурга выдворили более 1900 нелегальных мигрантов

0 0

Чаще всего из России выдворяли граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

С начала этого года судебными приставами Главного управления ФССП России по Петербургу были выдворены более 1900 иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщила пресс-служба ФССП.

Чаще всего из России выдворяли граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Также сроки пребывания в РФ нарушили граждане Нигерии, Кубы, Конго, Алжира, Камеруна и Египта. Все выдворенные иностранцы в течение пяти лет не смогут въехать на территорию России.

С начала 2012 года сотрудники ГУФССП России по Петербургу вернули домой более 16,5 тысяч  нелегальных мигрантов.

Недавно власти Ленобласти попросили судебных приставов приостановить взыскания долгов с мобилизованных.

Фото: пресс-служба УФССП по Петербургу

Теги: мигранты, приставы, фссп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии