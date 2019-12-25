На выходных из-за нарушения антиковидных мер опечатали два бара в Петербурге

Ответственных лиц пообещали привлечь наказать за то, что они допустили нарушения.

В результате "андиковидного" рейда в минувшие выходные в Петербурге опечатали два бара и остановили проведение концерта. Всего нарушения были выявлены в 8 заведениях. Об этом сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом города.

Рейд прошел в заведениях общественного питания и досуга в Центральном, Петроградском, Фрунзенском и Приморских районах.

В трех барах посетители курили кальяны, они находятся под запретом. В трех заведениях принимали посетителей после 2 часов ночи. Также там не было QR-кодов и разметки, не велись журналы дезинфекции. Роспотребнадзор приостановил работу двух заведений и опечатал их. В отношении владельцев возбудят административные производства. Штраф для юридических лиц составляет до 300 тысяч рублей.

Кроме того, был приостановлен концерт Васи Обломова в зале "Аврора" на Пироговской набережной. Концерт не был согласован, численность зрителей была в 2 раза выше допустимой. Представители концертной площадки прокомментировали случившееся.

Фото: пресс-служба ККИ