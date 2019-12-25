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Петербуржец проведет в колонии почти 2 года за угрозу выколоть полицейскому глаза
Сегодня, 12:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец проведет в колонии почти 2 года за угрозу выколоть полицейскому глаза

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Инцидент произошел 4 июля на улице Ефимова.

Октябрьский районный суд огласил приговор в отношении мужчины, который угрожал полицейскому во время чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

По версии правоохранителей, 4 июля на улице Ефимова пьяного петербуржца пытались задержать за административное правонарушение. Во время задержания мужчина угрожал выколоть глаза полицейскому и громко матерился.

Петербуржец проведет 1 год и 7 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Ранее суд арестовал новобрачного, который нарушал ПДД в день своей свадьбы.

Фото: Piter.tv

Теги: суд, угрозы полицейскому
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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