За сутки с петербургских улиц и дорог убрали более 44 тысяч кубометров снега

С начала зимы в городе выпало более 20 сантиметров осадков. На городские дороги легло порядка 1,2 млн кубометров снега.

За сутки с петербургских улиц и дорог убрали и вывезли более 44 тысяч кубометров снега. В пресс-службе комитета по благоустройству также заявили, что в городе увеличили темпы вывоза снежных масс.

Днем 2 декабря сотрудники дорожных служб уже успели расчистить проезжую часть и тротуары от снега и сформировали валы. В ближайшее время 150 погрузчиков и около 200 самосвалов вывезут снег с городских улиц и дорог.

Всего уборкой снега занимаются 1097 единиц техники и 1221 работник ручного труда. Парки, сады и скверы приводят в порядок еще 249 машин и 838 специалистов садово-парковых предприятий.

Ранее Piter.TV собрал топ самых снежных, холодных и теплых зим в Петербурге за всю историю наблюдений.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга