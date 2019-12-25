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За сутки с петербургских улиц и дорог убрали более 44 тысяч кубометров снега
Сегодня, 12:44
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За сутки с петербургских улиц и дорог убрали более 44 тысяч кубометров снега

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С начала зимы в городе выпало более 20 сантиметров осадков. На городские дороги легло порядка 1,2 млн кубометров снега.

За сутки с петербургских улиц и дорог убрали и вывезли более 44 тысяч кубометров снега. В пресс-службе комитета по благоустройству также заявили, что в городе увеличили темпы вывоза снежных масс. 

Днем 2 декабря сотрудники дорожных служб уже успели расчистить проезжую часть и тротуары от снега и сформировали валы. В ближайшее время 150 погрузчиков и около 200 самосвалов вывезут снег с городских улиц и дорог. 

Всего уборкой снега занимаются 1097 единиц техники и 1221 работник ручного труда. Парки, сады и скверы приводят в порядок еще 249 машин и 838 специалистов садово-парковых предприятий. 

Ранее Piter.TV собрал топ самых снежных, холодных и теплых зим в Петербурге за всю историю наблюдений. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Теги: дорожные службы, снегопад, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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