Петербуржца приговорили к реальному лишению свободы за неуплату алиментов

У него образовалась задолженность по алиментам в размере 500 тысяч рублей.

К реальному лишению свободы приговорен мужчина в Кировском районе Петербурга за неуплату алиментов. Об этом рассказала районная прокуратура.

В суде установлено, что 33-летний обвиняемый, официально не трудоустроенный, ранее судимый за неуплату алиментов, будучи привлеченным к административной ответственности за неисполнение алиментных обязательств, без уважительных причин не выплачивал деньги на содержание несовершеннолетней дочери. У него образовалась задолженность по алиментам в размере 500 тысяч рублей.

Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В августе приставы взыскали с петербуржца долг по алиментам в размере 23 млн рублей.

Фото: Piter.tv