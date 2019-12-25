Приставы взыскали с петербуржца долг по алиментам в размере 23 млн рублей

Мужчина, занимающий ответственную должность и имеющий высокий доход, долгое время уклонялся от выплаты алиментов на содержание ребенка и бывшей супруги, скрывая свои доходы.

Житель Петербурга выплатил алиментный долг в размере 23 миллионов рублей, чтобы иметь возможность отправиться в деловую поездку в Китай. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу.

Мужчина, занимающий ответственную должность и имеющий высокий доход, долгое время уклонялся от выплаты алиментов на содержание ребенка и бывшей супруги, скрывая свои доходы. Несмотря на регулярные удержания алиментов с его заработной платы, задолженность продолжала увеличиваться и достигла значительной суммы.

После того как судебные приставы ограничили ему выезд за пределы России, он принял решение полностью погасить долг, чтобы иметь возможность поехать в деловую поездку в Китай. Ограничение на выезд с него было снято после уплаты всей суммы.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 15 тыс. исполнительных производств приостановили в отношении участников СВО.

Фото: ФССП России по г. Санкт-Петербургу