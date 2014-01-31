Свыше 15 тыс. исполнительных производств приостановили в отношении участников СВО

Согласно действующему законодательству, приостановление производств осуществляется на время действия контракта или периода мобилизации. Однако это правило не касается алиментных обязательств и взысканий по ущербу в связи со смертью кормильца.

Главное управление ФССП России по Петербургу уделяет особое внимание поддержке и защите прав граждан, участвующих в специальной военной операции, как рассказала замруководителя управления Кристина Кашина в интервью "Петербургскому дневнику".

С начала текущего года было приостановлено 5,4 тыс. исполнительных производств на сумму 678 млн рублей, а с февраля 2022 года количество таких приостановлений превышает 15 тыс., общей стоимостью почти два млрд рублей. Согласно действующему законодательству, приостановление производств осуществляется на время действия контракта или периода мобилизации. Однако это правило не касается алиментных обязательств и взысканий по ущербу в связи со смертью кормильца.

Для подачи заявления о приостановлении производства необходимо лично либо через родственника направить запрос через портал госуслуг, приложив подтверждение участия в СВО и копию паспорта в отделение управления, занимающееся данным производством. Также члены семьи участников СВО могут инициировать приостановление взысканий по кредитам, если дела были возбуждены до момента мобилизации или подписания контракта, приложив документы, подтверждающие родство.

Ранее мы сообщили о том, что более 171 тыс. петербуржцев оказались ограничены в праве выезда за пределы РФ.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу