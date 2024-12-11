Приставы взыскали с петербуржцев свыше 27 миллионов рублей штрафов за нетрезвую езду

Этот показатель снизился на 35% по сравнению с предыдущим годом.

Судебные приставы принудительно взыскали штрафы с водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В 2024 году с нарушителей было взыскано более 27 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу.

В прошлом году было возбуждено 1347 исполнительных производств по делам о взыскании штрафов ГИБДД за управление автомобилем в нетрезвом виде. Этот показатель снизился на 35% по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году водители-нарушители получили 1830 судебных штрафов.

Наиболее часто случаи вождения в нетрезвом виде фиксировались в Красносельском, Центральном, Московском, Фрунзенском и Выборгском районах города.

Ранее мы сообщили о том, что приставы обязали демонтировать ванну в доходном доме у Финляндского вокзала.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу